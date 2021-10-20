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فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

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فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية، كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركز ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية والذكي.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز للتميز الحكومي المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح ، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء الثلاثاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

ووجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على رعايته لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للأستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتاً إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول على رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.

المصرى اليوم

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