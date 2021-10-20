«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

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يمكن اعتبار المخرج نيازى مصطفى مخرجا حرفيا من مخرجى الترسو، إذ كانت أكثر أعماله مرتبطة بالعنف والمعارك والمطاردات، بينما أعماله الأخرى غير المرتبطة بالأكشن فهى قليلة مثل: «رصيف نمرة 5»، و«فتوات الحسينية»، و«سواق نص الليل» كما أنه كان غزير الإنتاج حيث بلغت أعماله نحو 152 فيلما، وهو مولود في الحادى عشر من نوفمبر 1910 في محافظة أسيوط لأب من أصل سودانى، وأم تركية، وكان نيازى مصطفى قد أخرج فيلما للسينما العراقية بعنوان «ابن المشرق»عام 1949أما عن رصيده في السينما المصرية فهو حافل ومن أشهر أفلامه من أين لك هذا؟ وأرض الأبطال، وفتوات الحسينية، وسيجارة وكاس، وإسماعيل يس طرزان، وسلطان، وحبيب حياتى، وأبوحديد، وجوز مراتى، وأنا الهارب، ورابعة العدوية، والعريس يصل غداً، و30 يوم في السجن، وصغيرة على الحب، وفارس بنى حمدان، وأخطر رجل في العالم، والقرداتى، والبحث عن فضيحة.

وكان أول فيلم له في 1937 وهو «سلامة في خير» بطولة نجيب الريحانى.

كان نيازى مصطفى متزوجا من الفنانة كوكا التي لعبت دور عبلة في فيلم عنتر بن شداد والتى توفيت في 29 يناير 1979، و«زي النهارده» في 20 أكتوبر 1986 مات نيازى مصطفى مقتولاً في شقته بالطابق الثالث بالعمارة رقم 1 بشارع قرة بن شريك ولم يعثر على قاتله أو يحل اللغز حتى الآن، وكان آخر الأفلام التي أخرجها فيلم «القرداتى» بطولة فاروق الفيشاوى.