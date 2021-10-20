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حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك

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حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك

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كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية :«اتفقنا مع اشرف بن شرقي، على كافة التفاصيل المالية الخاصة بتجديد التعاقد معه، ولكنه يريد وضع شرط جزائي يتيح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الأول مقابل مليون دولار».

وأضاف :«طلبنا من اشرف بن شرقي، رفع الشرط الجزائي إلى مليوني دولار، ولكنه لم يرد علينا حتى الآن»، مضيفًا:«نواجهه صعوبات في التعامل مع وكيل اللاعب المغربي»

وعن موقف الزمالك من عودة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الدحيل القطري قال:«علاقة فرجاني، مع الزمالك انقطعت ولا نفكر في عودته لصفوف الفريق مرة اخرى».

المصرى اليوم

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