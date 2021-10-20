حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك

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كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية :«اتفقنا مع اشرف بن شرقي، على كافة التفاصيل المالية الخاصة بتجديد التعاقد معه، ولكنه يريد وضع شرط جزائي يتيح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الأول مقابل مليون دولار».

وأضاف :«طلبنا من اشرف بن شرقي، رفع الشرط الجزائي إلى مليوني دولار، ولكنه لم يرد علينا حتى الآن»، مضيفًا:«نواجهه صعوبات في التعامل مع وكيل اللاعب المغربي»

وعن موقف الزمالك من عودة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الدحيل القطري قال:«علاقة فرجاني، مع الزمالك انقطعت ولا نفكر في عودته لصفوف الفريق مرة اخرى».