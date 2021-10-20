الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر

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أسفرت جهود وزارة الداخلية، إلقاء القبض على أحد الأشخاص «مجهول» يستقل #دراجة_نارية بخطف هاتف محمول من #مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة #بهتيم بدائرة قسم #ثان_شبرا_الخيمة_بالقليوبية، وذلك أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة #قليوب).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر- مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.