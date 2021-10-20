بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

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بعد تكرار الزلازل القريبة من مصر في الفترة الأخيرة، والتي أصبح سكان بعض المحافظات يشعرون بالهزات الأرضية مما تسبب في حالات من الزعر والخوف لدي البعض، قدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية روشتة لكيفية التعامل مع الزلازل والهزلت الأرضية.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ما يشعر به المصريين مجرد هزات بعمق كبير في المناطق المجاورة لمصر، لكنه مجرد هزات لا تستغرق أكثر من ١٠ ثوانى، مؤكدا أن مصر ليست في الحزام الزلازالي، ولا خوف منها في مصر.

ونشر المعهد روشتة كاملة للتعامل مع الزلازال في حال الشعور بها ومنها.. عدم استخدام المصاعد حيث من الوارد قطع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى إذا كنت في المدارس الخروج إلى الفناء باستخدام مخارج الطوارئ، إلى جانب متابعة الإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالرصد لمعرفة الموجات الارتدادية..

وتنشر «المصري اليوم» الطرق للتعامل مع الزلازال بالصور

روشتة للتعامل مع الزلازال من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية