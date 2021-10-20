الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

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قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن جذور العلاقة والثقافة المصرية مع الدول الشرق أوسطية تاريخية، فمصر تاريخيا وإستراتيجيا جزء من حوض البحر المتوسط لذا فهناك دائما علاقة وثيقة مع دول حوض البحر المتوسط خاصة قبرص واليونان.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن العلاقات الطيبة مع هذه الدول يجعل من هذه الدول هي دول صديقة، لافتا إلى أن وجود الجالية اليونانية في مصر تاريخيا.

في سياق مختلف تطرق الفقي إلى الحديث عن الفنان محمد عبدالمطلب، قائلا:«أن الفنان عبدالمطلب كان مطربا له شخصية خاصة»، مشيرا إلى أنه من مواليد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة من عائلة كبيرة هناك.

وأوضح الفقى، أن عبدالمطلب كان متأثرا بالفنان محمد عبدالوهاب، لافتا إلى أن هؤلاء الفنانين كانوا عابرين للحدود وكانوا قوة ناعمة في الدول العربية.

وأكد أن مصر استفادت كثيرا من الفن المصري سياسيا، مشيرا إلى أن حفلات أم كلثوم في الدول العربية وغنائها للملوك كانت تعزيزا للعلاقات المصرية العربية.