أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض الانضمام لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل بعد مفاوضات الأخير معه.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية إن محمد أبوجبل يرفض الانضمام لبيراميدز بسبب تواجد شريف إكرامي بشكل مستمر، ومشاركته في التشكيل الأساسي.

وأضاف : «الأولوية لدى أبوجبل تتمثل في التجديد للزمالك في ظل ضمان مكانه في التشكيل الأساسي».

يذكر أن محمد أبوجبل ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد الحارس تجديد عقده مع الزمالك الموسم حتى الأن.