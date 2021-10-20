أخبار عاجلة

الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي -
إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي -
مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو) -
محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى -
جامعة الزقازيق: مكافأة 10 آلاف جنيه للأساتذة المدرجين في قائمة أفضل 2% من العلماء بالعالم -
«تعليم قنا»: التنسيق مع «التضامن» لتوزيع الخريجات للاستعانه بهم في سد العجز بالمعلمين -
رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك -
تحرير 66 محضر للمخابز والأسواق المخالفة بدمياط -
سبّا واحتجزا المفتش.. عقوبة تأديبية لمسئول وسائق بالنقل العام -
وزيرة خارجية السودانية السابقة: أنتظر اعتقالي في أي لحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز

Print
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، يرفض الانضمام لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل بعد مفاوضات الأخير معه.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية إن محمد أبوجبل يرفض الانضمام لبيراميدز بسبب تواجد شريف إكرامي بشكل مستمر، ومشاركته في التشكيل الأساسي.

وأضاف : «الأولوية لدى أبوجبل تتمثل في التجديد للزمالك في ظل ضمان مكانه في التشكيل الأساسي».

يذكر أن محمد أبوجبل ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد الحارس تجديد عقده مع الزمالك الموسم حتى الأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري

مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري

مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري