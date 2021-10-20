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دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

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دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق

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حقق سبورتينج لشبونة البرتغالي فوزه الأول في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، عندما تغلب خارج قواعده بنتيجة 4-1 ضد بشكتاش التركي، في ثالث جولات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وصعد حامل لقب الدوري البرتغالي إلى المركز الثالث في المجموعة، في حين استمر بشكتاش في قاع الترتيب برصيد 0 نقاط.

وسجل الفريق البرتغالي 4 أهداف خارج قواعده في مباراة بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، تلقى بوروسيا دورتموند خسارته الأولى عندما سقط خارج ملعبه أمام أياكس أمستردام بنتيجة 4-0، لينفرد العملاق الهولندي بقمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتراجع بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتعرض الفريق الألماني لأثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، في حين سجل فريق أياكس 11 هدف في أول 3 مباريات له، مع تسجيل المهاجم الإيفواري، سيبستيان هالير، لـ 6 من هذه الأهداف، ليعادل رقم إيرلينج هالاند كأسرع لاعب يصل إلى 6 أهداف بعد أول 3 مباريات له فقط في المسابقة.

المصرى اليوم

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