دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال

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نجح ليفربول في انتزاع فوزًا صعبًا خارج قواعده أمام مضيفه، أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3-2، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وحافظ ليفربول على إنطلاقته المثالية بتحقيقه نسبة 100% إنتصارات في المجموعة (3 من 3) ليستمر الريدز في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وتألق النجم المصري محمد صلاح، وسجل هدفين في المباراة، ليواصل التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي مع ليفربول في مختلف البطولات محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق من لاعب في تاريخ النادي.

وعزز صلاح من سجله التهديفي مع الريدز في دوري الأبطال إلى 31 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للنادي في المسابقة.

وسجل المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، هدفين لأصحاب الأرض، لكنه تعرض لبطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدفين ويتعرض لطرد مباشر في نفس المباراة.

ونجح ليفربول في انهاء سلسلة نتائجه السيئة خارج القواعد في إسبانيا محققًا الفوز على فريق إسباني على معقله في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ الفوز على ريال مدريد في فبراير 2009.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، واصل إيه سي ميلان تذيله للمجموعة مع تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي امام مضيفه، بورتو، بنتيجة 1-0.

وسجل لويس دياز هدف المباراة الوحيد ليمنح الفريق البرتغالي أول فوز لهم في مرحلة المجموعات هذا الموسم، ليرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وتلقى ميلان الهزيمة خارج ملعبه ضد فريق برتغالي في مسابقة أوروبية للمرة الأولى منذ 56 عامًا، عندما خسر ضد فابريل في كأس المعارض الأوروبية في ديسمبر من عام 1965.