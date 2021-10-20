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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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