دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق مانشستر سيتي انتصارًا تاريخيًا خارج قواعده عندما سحق مضيفه، كلوب بروج، بنتيجة 5-1، في مباراة ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي أكبر فوز له خارج قواعده في تاريخ المسابقة، وصعد للمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين تجمد رصيد الفريق البلجيكي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وخطف رياض محرز الأضواء في المباراة بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ5، ليرفع من سجله التهديفي في المسابقة إلى 13 هدفًا، مع تسجيله لـ 7 أهداف في أخر 7 مباريات له بالمسابقة، مقارنة بـ 6 أهداف سجلهم في أول 30 مباراة له بالمسابقة.

وتخطى محرز رقم الأسطورة رابح ماجر (12 هدفًا) وأصبح الهداف التاريخي للجزائر في دوري أبطال أوروبا، مع ارتفاع رصيد أهداف نجم مان سيتي إلى 13 هدفًا في المسابقة.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط الشاب، كول بالمر (19 عامًا)، لهدف من أهداف مان سيتي الـ5، ليصبح ثالث أصغر لاعب شاب يسجل لمان سيتي في دوري الأبطال بعد فيل فودين وكيليتشي إيهناتشيو.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، انتزع باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ملعبه أمام آر بي لايبزيج بنتيجة 3-2، ليرتقي النادي الباريسي إلى قمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يتجمد رصيد الفريق الألماني عند نقطة في قاع الترتيب.

وسجل ليونيل ميسي هدفين من أهداف فريقه الثلاث ليقود أصحاب الأرض لفوز صعب بعد التأخر في النتيجة 2-1 ضد الضيوف.

وسجل ميسي ضد الخصم رقم (37) المختلف في دوري الأبطال ليعادل رقم كريستيانو رونالدو بكونه أكثر لاعب تسجيلًا ضد خصوم مختلفين خلال تاريخ المسابقة.

وسجل كيليان مبابي هدفه رقم 28 في دوري الأبطال ليصبح رابع أفضل هداف فرنسي في تاريخ المسابقة خلف كريم بنزيما (73)، تييري هنري (51) ودافيد تريزيجيه (32).

ولاحت لكيليان مبابي فرصة لزيادة سجله التهديفي في المباراة عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن المهاجم الفرنسي أهدر الفرصة لتكون ثالث ركلة جزاء يهدرها في مسيرته والأولى التي يهدرها في دوري الأبطال.