«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

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حرص المخرج محمد دياب على تقديم الدعم للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري، بعد الأزمة الأخيرة التي لحقت بفيلمه «ريش» بمجرد عرضه ضمن المسابقة الرسمية للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد اتهامه بالإساءة لمصر.

وأكد دياب في افتتاح عرض فيلمه أميرة بالجونة: «عمر هيكون يوسف شاهين القادم، افتكروا كلامي كويس، مخرج مهم وهو في أول تجاربه وحقق جائزة مهمة وكبيرة جداً، نشكر الرقابة أنها وافقت بعرض الفيلم».

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة

هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

يشارك في بطولة فيلم «ريش» كل من دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية.