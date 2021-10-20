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السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه

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السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه

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اثنى سفير إسبانيا رامون خيل كسارس، على نجم منتخب ونادي ليفربول محمد صلاح، متمنيا أن يحترف في نادي ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن أكبر الصحف الإسبانية تتحدث كثيرا عن اقتراب تلك الصفقة.

وأضاف في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في افتتاح معرض صور ضمن أنشطة «أسبوع إيبير وأمريكا» بمكتبة الإسكندرية أن اسم صلاح تصدر عناوين صحيفتي «ماركا» و«أس» الإسبانية على مدتر اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن ريال مدريد يعتزم الحصول على خدمات محمد صلاح، وأن النجم المصري يفكر في الانتقال.

وتابع «أتمنى من كل قلبي أن ينتقل محمد صلاح لنادي ريال مدريد الذي أشجعه بشكل شخصي»، لافتا إلى أن النجم المصري يحظى بشعبية واحترام كبير في إسبانيا.

يشار إلى أن النجم المصرى محمد صلاح تمكن من حسم نتيجة مواجهة فريقه الثلاثاء أمام اتليتكو مدريد في بطولة أبطال أوربا بنتيجة 3 أهداف لهدفين احرز منها صلاح هدفين.

المصرى اليوم

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