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مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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واصل مركز مبارك للمصل واللقاح جهوده في تطعيم المواطنين بلقاحات ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، حيث يجري استقبال المواطنين بالمركز يوميًا، وخلال العطلات الرسميه من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

كانت مديرية الصحة وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خصّصت مركزين لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا (مبارك- العبور)، بالإضافة إلى مركز المسافرين بـ( قرية الحجاج)، وبدعم كامل من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس تم تدشين مراكز للقاحات بمراكز الشباب (المدينة- الجناين- كبريت).

المصرى اليوم

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