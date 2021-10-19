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الموجة 18.. إزالة التعديات على حرم السكة الحديد و«الثروة السمكية» غرب الإسكندرية

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الموجة 18.. إزالة التعديات على حرم السكة الحديد و«الثروة السمكية» غرب الإسكندرية الموجة 18.. إزالة التعديات على حرم السكة الحديد و«الثروة السمكية» غرب الإسكندرية

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نفّذت أحياء العامرية أول وثان في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، الثلاثاء، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان، استهدفت الحملة إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات تقنين.

وقال محمد عبدالله، رئيس حي العامرية أول، إنه تم خلال الحملة تنفيذ 7 قرارات إزالة صادرة من الهيئة العامة للسكة الحديد بمناطق مرغم والعامرية وعبدالقادر عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب على مساحة إجمالية نحو 347م٢ تم ازالتهم بالكامل وكذا تنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للثروة السمكية بمنطقة مرغم بحري عبارة عن أسوار من الطوب على مساحة 10 أفدنة.

المصرى اليوم

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