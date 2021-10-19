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هبه قطب: الأفلام الإباحية «تمثيل» وليست حقيقة مدتها قصيرة وتُصور على فترات طويلة

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هبه قطب: الأفلام الإباحية «تمثيل» وليست حقيقة مدتها قصيرة وتُصور على فترات طويلة هبه قطب: الأفلام الإباحية «تمثيل» وليست حقيقة مدتها قصيرة وتُصور على فترات طويلة

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كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن أكبر مشكلة جنسية يتعرضون لها في الأزمات الجنسية هي التوقعات العالية في العلاقة الجنسية خلال اقامة العلاقة، مرجعة سبب ذلك إلى الأفلام الاباحية التي يعتقد الكثيرين من مشاهديها أنها طبيعية وحقيقة وهذا غير صحيح.

وأكدت الدكتورة هبة قطب في حوار ببرنامج «حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن الأفلام الجنسية التي تنتشر على المواقع تمثيل وليست حقيقة، قائلة: «الأفلام دي تمثيل وده وفق معلومة لأني وأنا بعمل دكتوراة في أمريكا كانوا بيفرجونا على ميكنج الأفلام الإباحية».

وتابع: «هذه الأفلام مدتها قصيرة ويتم تصويرها على فترات طويلة»، كما حذرت من استقاء المعلومات الجنسية من خلال اليوتيوب، وضرورة التأكد من مصدر معلومة الحصول على الثقافة الجنسية.

المصرى اليوم

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