بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

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أقدم مواطن مصري مقيم في منطقة الشويخ بدولة الكويت، على الانتحار الثلاثاء، بسبب خلافات مالية بينه وبين الشركة التي يعمل لديها، وتم إنقاذه بعد العثور عليه في حالة مرضية شديدة.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية، الثلاثاء، أن المصري أقدم على الانتحار من خلال تناول أدوية وقطع شرايينه بسبب الخلافات مع الشركة التي يعمل لها، مشيرة إلى أن المحاولة وقعت في منطقه الشويخ الصناعية.

وذكرت أنه فور عثور بعض الأشخاص عليه في حالته المذكورة، تم طلب الإسعاف ونقله إلى المستشفى، موضحة أنه يرقد حاليا في جناح المستشفى للعلاج وتم تسجيل القضية لدى الشرطة وتوزيع الحراسة عليه.