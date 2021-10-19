أمير طعيمة يعلق على أزمة «ريش» في «الجونة» : «كنا فاكرين أنه ديفيليه أو حفلة تنكرية مش مهرجان سينما

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الشاعر أمير طعيمة على الأزمة المثارة حول فيلم «ريش» واتهامه بتشويه سمعة مصر بأن تلك الأزمة عكست وجود أفلام في مهرجان الجونة السينمائي الدولي ووجود نقاش حولها رغم ان البعض ظن ان مهرجان الجونة السينمائي الدولي ليس سوى ديفليه ازياء بسبب ما يتداوله عنه.

تدوينة أمير طعيمة

وكتب طعيمة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : «أهم حاجة في الضجة اللي معمولة على فيلم ريش إننا عرفنا إن فيه أفلام في المهرجان، ودي كانت مفاجأة لناس كتير، أصل بقالنا سنين ما قريناش خبر واحد له صلة بفيلم وكنا فاكرين أنه ديفيليه أو حفلة تنكرية مش مهرجان سينما«.

كان مهرجان الجونة السينمائي بخصوص فيلم «ريش» أصدر بيانا حول أسباب اختياره فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، والذي اتهمه البعض بالإساءة إلى سمعة مصر بسبب إغراقه في مشاهد الفقر، مشيرا إلى أن ذلك متسقا مع معايير اختيار الأفلام، وذلك بناء على ما حققه الفيلم من نجاحات في بعض المحافل الدولية سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان «كان» أو الجائزة الكبرى لمهرجان «بينجياو» في الصين كما تم اختياره ليعرض في أيام «قرطاج» السينمائية في دورتها المقبلة كما قامت وزارة الثقافة المصرية بتكريم الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي.

وانسحب عدد من الفنانين من عرض الفيلم اعتراضا على إساءته لمصر بحسب وصفهم منهم شريف منير ويسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.