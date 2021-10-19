"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء

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بمشاركة كوادر مختصة للتوعية بالأمراض ومسببات العوق البصري

اختتمت جمعية إبصار الخيرية ملتقى "نور الحياة" لنسخته الثانية والذي استمر ليومين تفعيلاً ليومي البصر والعصا البيضاء العالميين.

جاء ذلك، بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أحمد الصفحي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار أحمد الحمدان.

حيث عُرض في اليوم الأول ضمن الأوراق العلمية مستجدات المجال الطبي بمشاركة كوادر مختصة للتوعية عن الأمراض ومسببات العوق البصري والحد من الإعاقة.

فقد شارك البروفيسور المشارك بقسم البصريات بجامعة جدة د. مصطفى عبده بورقته بعنوان ( وضع الإعاقة البصرية عالمياً واقليمياً ومحلياً) والتي ناقشت آخر الإحصاءات العالمية ومواكبة المملكة للمستجدات حول المفاهيم في الإعاقة البصرية والمشاكل الصحية الواردة في موقع وزارة الصحة العالمية.

وعرض استشاري الشبكية بمستشفى الاستشاريون د. أحمد البار ورقته بعنوان (مسببات ضعف البصر وطرق علاجها ) العوامل التي تؤدي لضعف البصر وأضراره وأسبابه وآلية التشخيص وطرق وأساليب العلاج المناسبة وتناولت ورقة استشاري طب وجراحة عيون جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نواف المرزوقي التي تحمل بعنوان ( المياه الزرقاء وعلاجها ) ماهيتها وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج التي تعتمد على التشخيص المناسب إما عن طريق استخدام القطرات التي تساعد على تخفيف الضغط على العين, أو تناول بعض الأدوية لتحسين التصريف, أو تقليل تدفق السائل بالعين, أو الجراحة بالليزر تقليل مخاطر حدوث مضاعفات الماء الأزرق وناقشت ورقة أخصائي بصريات مستشفى السقاف - جمعية إبصار الدكتور مهند رجب بعنوان (آخر وأحدث المعينات البصرية لضعاف البصر) المعينات البصرية الحديثة والمتاحة وطرق استخدامها ومساهمتها في مساعدة الكفيف على الاستقلالية لقضاء ضروريات الحياة اليومية وركز اليوم الثاني على الجانب التكنولوجي وأثره على تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث شاركت مدربة الحاسب الآلي ضحى الشماسي بورقة بعنوان ( التكنولوجيا الحديثة وأثرها على الكفيف ) وإسهامها في تحسين أدائه للمهام اليومية وجعله باتصال مستمر وباطلاع دائم على ما يحدث بالمجتمع. وتناولت الورقة الثانية عنوان (حق الكفيف في القراءة) التي قدمتها المحامية ليلى القُبي حق الكفيف في تعديل المحتوى ليكون إمكانية وصول من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المواقع والكتب الرقمية أسهل.

وتم استعراض مشهد تمثيلي عن أهمية العصا البيضاء في حياة الكفيف حيث جسد المشهد بعض المواقف التي يتعرض لها في الحياة اليومية وردود الفعل المختلفة في المجتمع ودور العصا البيضاء في استقلالية الكفيف والحماية من العثرات وأهمية توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الكفيف.

وفي ختام الملتقى تم مشاركة مواد مرئية لبعض الجهات التي قامت بتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وانطباع مشرفي ومديري هذه الجهات وحديثهم مميزاتهم وعن إنتاجيتهم وأن لديهم حس بالمسؤلية وحسن تصرف ورغبه بالتعلم ووصفوا تجاربهم في التوظيف أنها ناجحة وقوية.

وأبرز الحمدان بكلمته في افتتاح الملتقى جهود المملكة بالارتقاء بجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم.



كما وأشاد الصفحي بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية إبصار الخيرية في خدمة ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر بمنطقة مكة المكرمة.