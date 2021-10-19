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ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية نظيفة وإنتر يهزم تيراسبول بدوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية نظيفة وإنتر يهزم تيراسبول بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية نظيفة وإنتر يهزم تيراسبول بدوري أبطال أوروبا

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سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين وصنع هدفا وواصل زميله الفرنسي كريم بنزيمة تألقه في الموسم الحالي ليقودا ريال مدريد الإسباني إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تذوق انتر ميلان الإيطالي طعم الانتصارات في البطولة الأوروبية وحقق فوزا مستحقا 3 / 1 على شيريف تيراسبول ليعرقل مغامرة بطل مولدوفا الذي مني بالهزيمة اليوم بعدما فاز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة على شاختار والريال.

المصرى اليوم

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