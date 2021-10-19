ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية نظيفة وإنتر يهزم تيراسبول بدوري أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين وصنع هدفا وواصل زميله الفرنسي كريم بنزيمة تألقه في الموسم الحالي ليقودا ريال مدريد الإسباني إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تذوق انتر ميلان الإيطالي طعم الانتصارات في البطولة الأوروبية وحقق فوزا مستحقا 3 / 1 على شيريف تيراسبول ليعرقل مغامرة بطل مولدوفا الذي مني بالهزيمة اليوم بعدما فاز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة على شاختار والريال.