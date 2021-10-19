مفوضية الانتخابات العراقية: عدد الطعون قابل للازدياد

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فيما تستمر اعتراضات بعض الخاسرين أو الذين تراجعت مقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي في العراق، لاسيما الفصائل والأحزاب الموالية لإيران، تزداد الطعون المقدمة.

فقد أفاد مدير إعلام مفوضية الانتخابات العراقية حسن أبو مسار، الثلاثاء، بأن عدد الطعون الانتخابية قد وصل حتى الآن إلى 1373 طعن، مشيراً إلى أنه تجري الآن دراسة معمقة من قبل قسم الشكاوى والطعون لترفع بعدها إلى مجلس المفوضين.

وأضاف في لقاء مع "العربية"، أن الطعون التي وردت على نتائج العملية الانتخابية هي موضوع اهتمام واعتبار، موكداً أن المفوضية تعمل على دراسة جدية بشأنها.