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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطوير شبكات الكهرباء والتوزيع جعلنا مركزًا إقليميًا ومحوريًا للطاقة، مشيراً إلى أن مصر وقعت حديثا خط ربط كهربائى مع المملكة العربية السعودية، وتضمنت كابل بحرى، وآخر هوائى، بالإضافة لمحطات التحويل الموجودين على أراضى البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة TeN، اليوم الثلاثاء: «خطوط الربط والشبكات يجب أن تكون قوية، وهو ما يؤكد أن هناك طفرة كبيرة وتخطيط سليم في قطاع الكهرباء، وترجمة حقيقية لما تشهده مصر اليوم، خاصة فيما يتعلق بإنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص واليونان».

وتابع: «قدرة محطات الإنتاج تصل لتقريباً 57 ألف ميجا وات، ولكنها ليست متاحة بالكامل، والجزء المتاح 47 ألف ميجا وات يومياً، ونعتمد دائما على الوحدات الأكثر كفاءة، وأقصى وصلنا له الصيف الماضى كان حوالى 34 ألف ميجا وات، وكان لدينا في السابق عجز يصل لـ 6 آلاف ميجا».

وتابع: «رغم ما كنا نصدره من الطاقة لعدة دول إلا أن هناك فائض في الطاقة يصل إلى 11 ألف ميجا وات، ومصر لديها خطة طموحة لتوليد الطاقة من الطاقات المتجددة، لتصل إلى 20%، ومن المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 42% في 2035».