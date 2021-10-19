★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سباستيان هيلير 6 أهداف.

محمد صلاح بـ 5 أهداف.

ليفاندوفسكي بـ 4 أهداف

كريستوفر نكونو 4 أهداف

اقرأ أيضا

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول الإنجليزي في شباك أتليتكو مدريد بالدقيقة 13.

وأحرز أنطوان جريزمان الهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة 20.

وتعادل أتليتكو مدريد بالهدف الثاني في شباك ليفربول لتكون النتيجة 2-2، من خلال أنطوان جريزمان في الدقيقة 34.

وعاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ويتصدر «الريدز» الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز على ميلان وبورتو وأتليتكو، بينما يحتل أتليتكو مدريد الوصافة برصيد 4 نقاط بالتعادل مع بورتو والفوز على ميلان والخسارة من ليفربول.