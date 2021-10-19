مسؤولة بالمركزي الأمريكي: سوق العمل قد تجد صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة

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قالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الثلاثاء إن العراقيل التي تجعل من الصعب على نساء كثيرات العمل، بالإضافة إلى زيادة في أعداد المتقاعدين قد تعوق تعافي سوق العمل وتؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت بومان أن نساء لديهن أطفال صغار غادرن قوة العمل بمعدل أعلى من العمال الآخرين وإن بعضهن مازلن يجدن صعوبة في العثور على رعاية صحية يمكن تحمل تكلفتها.

وقالت إن كثيرين من العمال الأكبر سنا الذين غادروا قوة العمل أثناء الجائحة، بمن فيهم حصة مرتفعة من النساء، قد لا يعودون.

وقالت بومان في تعليقات مكتوبة «فقدان هؤلاء العمال سيقيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وقد يجعل من الصعب، أو ربما من المتعذر في الأجل القصير، العودة إلى مستوى التوظيف المرتفع الذي تحقق قبل الجائحة.»

ولم تعقب بومان على توقعاتها للسياسة النقدية.