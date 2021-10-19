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الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا

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الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا

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أكد الدكتور أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن قرار منع دخول المواطنين أي مقر حكومي بدون الحصول على لقاح كورونا بداية من 1 ديسمبر، يصب في صالح المواطن.

وأضاف أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن»: «هذه القرارات تعتبر إجراءات وقائية لضمان عدم انتشار ، وحث المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا».

وتابع أيسم صلاح: «هناك طريقتين للتعرف على حصول المواطن على لقاح كورونا، عن طريق شهادة التطعيم وشهادة الـ qr code، والطريقة الأخرى عن طريق منظومة الإكترونية يتم إطلاقها قريبا».

وأردف أيسم صلاح: «قريبا سيتم تدشين تطبيق إلكتروني، للتعرف على موقف المواطن من الحصول على لقاح كورونا».

المصرى اليوم

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