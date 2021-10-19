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محمد صلاح في المركز الثاني .. جدول هدافي دوري أبطال أوروبا

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محمد صلاح في المركز الثاني .. جدول هدافي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح في المركز الثاني .. جدول هدافي دوري أبطال أوروبا

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قاد محمد صلاح فريق نادي ليفربول الإنجليزي لفوز مهم وثمين على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022.

وسجل محمد صلاح هدفين لصالح فريقه لينتزع الريدز انتصارًا للتاريخ من قلب مدريد وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا للرقم 5 بعد هدفيه في شباك أتلتيكو مدريد الليلة، كما رفع غلته من الأهداف في دوري الأبطال عبر مسيرته للرقم 33.

جدول هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويتصدر سباستيان هيلير قائمة هدافي النسخة الجارية برصيد 6 أهداف.

ويأتي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في المركز الثاني بـ5 أهداف.

ويأتي في المركز الثالث ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بـ4 أهداف ويشاركه هذا المركز كريستوفر نكونو لاعب لايبزيج.

المصرى اليوم

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