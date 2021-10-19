رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

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وجّهت الفنانة مي كساب رسالة شكر لكل أصدقائها وجمهورها الذي اطمأنوا على حالة الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، معبرة عن حزنها الشديد بسبب عدم رؤيتها لابنها وأفراد أسرتها بعد عزلها بالبيت الذين يمكثون به معها.

وقالت مي كساب عبر «فيسبوك»:«ودائما وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنه منحه ومنحتي من الله هيه الحب والإهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرًا شكرًا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحة من رب العالمين، الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله.

وأضافت :«وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي ١٤ يوم يارب يبقو دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري حبكم الحياة».

أعلنت الفنانة مي كساب إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «الحمد لله كورونا.. ادعولي».

يذكر أن آخر أعمال مي كساب حكاية «عقبال عوضك»، من مسلسل «زي القمر»، بطولة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.