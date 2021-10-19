الزعيم يحسم مواجهة القرن .. الهلال إلى نهائي آسيا على حساب النصر

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تمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز على مواطنه النصر بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك.

تقدم الزعيم في الدقيقة 17 عن طريق المحترف موسى ماريجا ووحصد لاعب العالمي علي جالامي على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل المحترف تاليسكا هدف التعادل لرفاق المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في الدقيقة 50 من رأسية رائعة، وتقدم سالم الدوسري مجددًا للأزرق في الدقيقة 71.

وحجز الهلال السعودي مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا وينتظر الفائز من مواجهة الغد والتي تجمع بين أولسان الكوري ومواطنه ستيلرز.