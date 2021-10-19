المياه لمستهلكين: تفقدوا سباكة منازلكم

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أكدت مياه نجران أنها غير مسؤولة عن التسرب الذي طال تمديدات الكهرباء بالمنطقة مشيرة إلى أن العطل من سباكة المنزل، وأبلغت فرق الصيانة أصحاب الشأن بذلك، ودعت المستهلكين المتضررين إلى ضرورة مراجعة سباكة منازلهم، فيما نفى المتضررون ذلك مؤكدين أنه لم يتم التواصل معهم ولم تقف فرق الصيانة على موقع الخلل الذي أرجعوه إلى تمديدات شبكة المياه.

أعمال السباكة

وعقبت مياه نجران على ما نشر بـ«الوطن»، وشكرت الصحيفة على اهتمامها بطرح القضايا، وإسهامها مع القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وأوضحت حول ما نشر في الوطن الخميس 14 أكتوبر2021، تحت عنوان (تسريب مياه نجران يطال تمديدات الكهرباء) لمواطنة تناشد بمعالجة تسرب من تحت عداد الكهرباء في منزلها بحي الأمير مشعل، أنه بعد زيارة فرق الصيانة الموقع لمعالجة الخلل تبين أن التسريب ناتج عن مشكلة في أعمال السباكة الداخلية لعقار المواطن، وتم إيضاح ذلك للعميل ليتمكن من إصلاحه.

فيضانات

ناشد مرتادو شارع الجوازات بحي الفهد الجنوبي من التدخل السريع والعاجل لما يشهده الشارع من فيضانات بداية من مدرسة الإمام خلف حتى وزارة التجارة، وقد يحسبها الكثير نتيجة لأمطار هطلت وسيول داهمت الطرق والشوارع إلا أن الأمر نتيجة تسرب شبكة المياه التي خلفت بحيرات عريضة نتج عنها عرقلة السير بالشارع لمسافة كبيرة مطالبين الجهات المسؤولة التدخل السريع ومعالجة الخلل.