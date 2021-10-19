في "ديربي القارة" الهلال يُنهي الحلم.. النصر يغرق في "الموج الأزرق" ويودِّع آسيا

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ينتظر الفائز من أولسان وبوهانغ.. بهدفَيْ "ماريغا" و"سالم "

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، وذلك على حساب شقيقه النصر 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض .

الشوط الأول أنتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه موسى ماريغا عند الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعه وصلته من الثنائي محمد البريك و "قوميز " .

قبل ختام الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 خرج لاعب النصر علي لاجامي بالبطاقة الحمراء ، رثر مخاشنته للاعب الهلال "ماريغا " .

ومع مطلع الشوط الثاني زج مدرب الهلال باللاعب ياسر الشهراني بدلاً من المصاب " ماريغا".

وعند الدقيقة 50 أعاد "تاليسكا " فريقه النصر للواجهة من جديد ، بعد أن عدل النتيجة برأسية رائعة وصلته من ركلةزاوية مرت من بين يدي حارس الهلال عبدالله المعيوف .

وكرس لاعب الهلال " الدولي" سالم الدوسري حضوره ونجوميته بهدف رائع من رأس الصندوق النصراوي عدن الدقيقة 71 بكرة ساقطه في مرمى الحارس وليد عبدالله .

وعند الدقيقة 79 تعاطفت العارضة النصراوية مع تسديدة لاعب الهلال ناصر الدوسري .

