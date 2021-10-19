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بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر

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بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر

بثلاثية نظيفة.. الأخضر تحت 17 عامًا يتغلب على قطر

تغلب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على منتخب قطر بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب محمد هزازي أهداف "الأخضر" في الدقيقة 51، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 78 أضاف حسين آل طه الهدف الثالث للأخضر.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمد المحمود في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف الجدعاني، نواف البشري.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الخامس، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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