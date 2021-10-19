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سالم الدوسري .. هدف الهلال في النصر ببطولة دوري أبطال آسيا

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سالم الدوسري .. هدف الهلال في النصر ببطولة دوري أبطال آسيا سالم الدوسري .. هدف الهلال في النصر ببطولة دوري أبطال آسيا

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تمكن الدولي السعودي سالم الدوسري من تسجيل هدف التقدم لصالح الهلال في مرمى النصر لتصبح النتيجة 2-1، في إطار المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويوفر المصري اليوم لزوارة خدمة متابعة مباراة الهلال ضد النصر مباشر في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعد الديربي السعودي الشهير هو الحدث الأشهر كرويًا على الساحة العربية خلال الفترة الحالية نظرًا لقوة اللقاء قاريًا وطبيعة المنافسة التاريخية بين الفريقين فنيًا وجماهيريًا.

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وتنقل مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc7 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي مع وجود فقرات تحليلية مكثفة تضم أبرز نجوم الكرة والعربية.

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كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية والآسيوية خدمة متابعة أحداث مباراة الهلال والنصر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأبرز المستجدات.

المصرى اليوم

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