نائب بـ«الشيوخ»: قمة أثينا خطوة جديدة لمواجهة تحديات وتطورات شرق المتوسط

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علق النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة قبرص بأثينا، مضيفا أنها ضمن خطوات القيادة السياسية في ملف العلاقات الخارجية وسعي مصر الدائم في التعاون في مختلف المجالات ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

واعتبر الرشيدي، في بيان له اليوم، أن قمة أثينا خطوة جديدة في تقارب المسافات المستمر ودعم للعلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا لمواجهة تحديات وتطورات شرق المتوسط الإقليمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن دعم مصر للقضية القبرصية يأتي في إطار تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع عدد من الدول وليس قبرص أو اليونان فقط.

وثمن الرشيدي، ما تم الاتفاق عليه في القمة خصوصا الاتفاقيات الموقع في مجال الطاقة، والربط الكهربائي، سعيا من القيادة السياسية في إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «افروديت» القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.