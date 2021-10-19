«خارجية الشيوخ»: التعاون المصري القبرصي اليوناني يكتسب أهمية في ظل أزمة الطاقة العالمية

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قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية التاسعة بين مصر وقبرص واليونان والتي عقدت في أثينا اليوم تكتسب أهمية خاصة وتستلزم الاتفاق على اتخاذ خطوات مشتركة في أزمة الطاقة التي تواجه العالم الآن وخاصة دول أوروبا بعد الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة والغاز، خاصةً بعد أن اقتربت مصر كثيرا لتصبح المركز الإقليمي للطاقة بما تملكه من مزايا نوعية وتفضيلية في الغاز من حيث الفائض للتصدير ومن حيث تحويل الغاز من حالته الغازية إلى الحالة السائلة بما تملكه من مصانع إسالة لا تتوفر لدول المنطقة.

وتابعت «عفيفي»، في بيان الثلاثاء، أن التوقيع الثلاثي على اتفاقية مهمة وحيوية في مجال الربط الكهربائي لتصدير فائض الكهرباء إلى أوروبا عبر خطوط ربط من مصر إلى قبرص، ومن قبرص إلى اليونان هو خطوة من خطوات قادمة تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول الفاعلة والمؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وقالت عفيفي، إن القمة الثلاثية التاسعة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، تكتسب أهمية كبيرة من ناحية أخرى في هذا التوقيت الذي تتلاحق فيه تداعيات العودة إلى الحياة الطبيعية للدول بعد جائحة كورونا وما سببته للاقتصاد العالمي من خسائر بسبب الإغلاق لفترات طويلة وبعد تغيرات المناخ الحادة خصوصا ما يتعلق بالطاقة والغذاء اللتين تحتاجهما أوروبا هذا الشتاء.

وواصلت: «منذ بدأ الإعداد للجمهورية الجديدة والقيادة السياسية تمتلك رؤية متقدمة وبعيدة المدى قائمة على استشراف المستقبل وتعمل على الاستعداد له بكل وسائل العلم والمعرفة وتعظيم موارد الدولة والاستفادة منها».