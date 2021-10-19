وكيل «أوقاف السويس»: استكمال أعمال الصيانة والنظافة استعدادا لفتح دورات المياه غدا

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شدد الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على ضرورة استكمال أعمال الصيانة والنظافة للمواضئ ودورات المياه استعدادا لفتحها غدا الأربعاء بالضوابط والتعليمات.

وأكد فرج، خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفرعية الثلاثاء، على عدم تمكين غير المصرح لهم وأصحاب الأفكار الهدامة من اعتلاء المنابر ومحراب الدعوة وكذلك عدم لصق الإعلانات والدعاية علي المساجد وملحقاتها ورصد أي مخالفات.

وأوضح ضرورة متابعة خط سير العمل بديوان المديرية والإدارات التابعة التابعة لها وكذلك المساجد وتذليل أي عقبات تواجه العمل، وذلك للارتقاء بمستوي العمل الدعوي والإداري.