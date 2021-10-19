عن «شارلي شابلن».. افتتاح «حلم جميل» لسامح حسين الخميس المقبل

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يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الخميس المقبل، العرض المسرحي الجديد «حلم جميل» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، ومن إخراج المخرج إسلام إمام، وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

وقال الفنان أيمن عزب، مدير الفرقة، إن العرض هو تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن، ما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي .

يذكر أن «حلم جميل» عن رائعة «شارلى شابلن» وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبوبكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.