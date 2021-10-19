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مركز ترفيهي بالخبر

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مركز ترفيهي بالخبر مركز ترفيهي بالخبر
أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعا استثماريا لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي رياضي، بالعزيزية بمحافظة الخبر، بإشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة ونشر الخدمات بعقد استثماري، والتي تأتي امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطوير المنطقة من خلال المشاريع الاستثمارية التنموية.

وأكدت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات محافظة الخبر على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.


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