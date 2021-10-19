العثور على المفقودة نوف القحطاني بصحة جيدة

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عثرت الجهات الأمنية على المفقودة نوف القحطاني، حيث صرحت عائلتها عبر حساب شقيقها في "تويتر" أنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة، وشكرت عائلة الفتاة كل من وقف معهم في قصة اختفاء الفتاة.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 11 عاما، قد اختفت وذلك في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض، وسط عمليات بحث وتحر تقوم بها الجهات الأمنية.

ودشّن مغردون على موقع التواصل "تويتر" حملة تضامن للبحث عنها، مطلقين وسم #المفقودة_نوف_القحطاني، وناشدوا من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس صرح أن شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري، تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها وهي بصحة جيدة.