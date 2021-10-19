وسام الصداقة الكازاخستاني لرئيس الشورى

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استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في العاصمة نور سلطان أمس، رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كازاخستان، بحضور رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني ماولين أشيمبايف. وأكد توكاييف خلال الاستقبال عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستشهد مستقبلاً باهراً في ظل حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

شراكة وثيقة

وأكد الرئيس الكازاخستاني أن المملكة شريك وثيق لجمهورية كازاخستان على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي، منوهاً بالمكانة والأهمية التي تمثلها المملكة العربية السعودية، مشيداً بما حققته المملكة من إنجاز على صعيد مواجهة جائحة كورونا والإجراءات الدقيقة المتخذة التي قامت بها في هذا الصدد.

كما قلّد الرئيس الكازاخستاني خلال الاستقبال رئيس الشورى بوسام الصداقة والذي يمنحه فخامته للشخصيات التي أسهمت بشكل وثيق في دعم وتعزيز العلاقات مع كازاخستان.

مباحثات برلمانية

من جانبه، أعرب آل الشيخ عن بالغ سعادته بزيارة كازاخستان بناءً على دعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السيد ماولين أشيمبايف.

ونوه إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم وتطور، عززه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.

وأشار أيضا إلى المباحثات البرلمانية المهمة التي يجريها مجلس الشورى بالمملكة مع مجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية كازاخستان لما لها من دور في تنمية العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكازاخستاني على وضع الخطوات العملية الفاعلة لتعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بما يخدم البلدين الشقيقين.

واطلع رئيس الشورى الرئيس توكاييف على ما تشهده المملكة من تقدم وتطور كبيرين انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تمثل الإطار الشامل لما تعيشه المملكة من تحول تنموي فريد في ظل اهتمام ورعاية قيادتها الرشيدة، مبيناً أن المملكة استطاعت باقتدار تحقيق إنجازات تنموية عملاقة في وقت قياسي بمختلف المجالات بما يجعلها نموذجاً عالمياً رائداً.