أخبار عاجلة

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
ضربة قوية للجونة قبل مباراة المقاصة -
طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر -
نجوم غير سعداء في فرقهم ويقتربون من الرحيل في الشتاء -
إبراهيم سعيد منتقدًا محمود علاء: مستواه تقدم جدًا -
أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان -
تطوع وشراكة مجتمعية في جدة -
(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا -
"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خطة لتطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central»

Print
خطة لتطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central» خطة لتطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central» لربط المحافظة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي.

وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية الخاصة بالسنترال إلى «1 ميجا وات» حتى يتسنى لشركة الاتصالات إجراء أعمال التطوير اللازمة بالسنترال التي ستساهم في ربط المحافظة مع محافظتي الأقصر وأسوان عبر خطوط الاتصالات الأرضية والإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم أيضا في ربط الخطوط الأرضية بين ، ودول القارة الأفريقية مستقبلا.

تجديد سنترال قنا

وأضاف الداودي بأنه عقب الانتهاء من هذا التطوير سيصبح سنترال قنا غرب ثالث سنترال على مستوى الجمهورية من نوع «IP Core Central» بعد بنى سويف وأسيوط، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطات تقوية، ورفع كفاءة البنية التحتية لتقوية شبكات المحمول الخاصة بشركات ( We، Vodafone، Etisalat )، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين من حيث سرعة الإنترنت، وقوة شبكات المحمول.

من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الاتصالات أنه سيتم اختيار مسارات جانبية لمد كابلات الكهرباء لتجنب تعطيل حركة السير بالشوارع، كما أنه سيتم إعادة رصف مناطق الحفر فور الانتهاء منها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر

طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

«يواصل الانخفاض».. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

«يواصل الانخفاض».. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات