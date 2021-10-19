خطة لتطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central»

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير سنترال قنا غرب إلى سنترال مركزي «IP Core Central» لربط المحافظة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي.

وأوضح محافظ قنا أنه تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية الخاصة بالسنترال إلى «1 ميجا وات» حتى يتسنى لشركة الاتصالات إجراء أعمال التطوير اللازمة بالسنترال التي ستساهم في ربط المحافظة مع محافظتي الأقصر وأسوان عبر خطوط الاتصالات الأرضية والإنترنت، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم أيضا في ربط الخطوط الأرضية بين مصر، ودول القارة الأفريقية مستقبلا.

تجديد سنترال قنا

وأضاف الداودي بأنه عقب الانتهاء من هذا التطوير سيصبح سنترال قنا غرب ثالث سنترال على مستوى الجمهورية من نوع «IP Core Central» بعد بنى سويف وأسيوط، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطات تقوية، ورفع كفاءة البنية التحتية لتقوية شبكات المحمول الخاصة بشركات ( We، Vodafone، Etisalat )، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين من حيث سرعة الإنترنت، وقوة شبكات المحمول.

من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الاتصالات أنه سيتم اختيار مسارات جانبية لمد كابلات الكهرباء لتجنب تعطيل حركة السير بالشوارع، كما أنه سيتم إعادة رصف مناطق الحفر فور الانتهاء منها.