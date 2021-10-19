أخبار عاجلة

سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري -
مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري -
ضربة قوية للجونة قبل مباراة المقاصة -
طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر -
نجوم غير سعداء في فرقهم ويقتربون من الرحيل في الشتاء -
إبراهيم سعيد منتقدًا محمود علاء: مستواه تقدم جدًا -
أوروبا: تداعيات خطيرة إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه في السودان -
تطوع وشراكة مجتمعية في جدة -
(ITFC) تنظم الاجتماع الأول لإدارة برنامج "الافتياس 2.0" بالبنك الإسلامي بجدة .. غدًا -
"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تقدمت 50 مركزا.. جامعة الزقازيق تحقق إنجازا جديدا ضمن التصنيفات الدولية

Print
تقدمت 50 مركزا.. جامعة الزقازيق تحقق إنجازا جديدا ضمن التصنيفات الدولية تقدمت 50 مركزا.. جامعة الزقازيق تحقق إنجازا جديدا ضمن التصنيفات الدولية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة الزقازيق إنجازا جديدا بالتصنيفات الدولية، طبقا لتصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، حيث ظهرت جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 301- 350 جامعة على مستوى العالم بين 697 جامعة عالمية مدرجة لعام 2022، متقدمة بذلك 50 مركزا عن العام الماضي، حيث كانت الجامعة تظهر ضمن شريحة أفضل 351-400 جامعة على مستوى الجامعات العالمية.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، طبقا لتصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، كما شمل التصنيف 23 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثامن محليا.

من جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة، يقوم بتصنيف الجامعات طبقاً لـلعديد من المعايير مقسمة إلى خمسة معايير رئيسية وهي: التدريس، السمعة الدولية، دخل الجامعة من القطاع الصناعي، البحث العلمي، عدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

من بينهم المبطون والحامل.. داعية يحدد من هم شهداء الآخرة (فيديو)

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

وكيل «تعليم قنا» يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض

شعبة الدواجن: هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار البيض