تقدمت 50 مركزا.. جامعة الزقازيق تحقق إنجازا جديدا ضمن التصنيفات الدولية

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حققت جامعة الزقازيق إنجازا جديدا بالتصنيفات الدولية، طبقا لتصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، حيث ظهرت جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 301- 350 جامعة على مستوى العالم بين 697 جامعة عالمية مدرجة لعام 2022، متقدمة بذلك 50 مركزا عن العام الماضي، حيث كانت الجامعة تظهر ضمن شريحة أفضل 351-400 جامعة على مستوى الجامعات العالمية.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، طبقا لتصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، كما شمل التصنيف 23 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثامن محليا.

من جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة، يقوم بتصنيف الجامعات طبقاً لـلعديد من المعايير مقسمة إلى خمسة معايير رئيسية وهي: التدريس، السمعة الدولية، دخل الجامعة من القطاع الصناعي، البحث العلمي، عدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة.