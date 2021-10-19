بـ8 جلسات علمية.. «تمريض الإسكندرية» تنظم المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية

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تنظم كلية التمريض في جامعة الاسكندريه، برئاسة الدكتورة نفرتيتى زكى عميد الكلية، «المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية في الرعاية الصحية»، والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعد شاهين رئيس جامعة البصرة، فيما يشرف على المؤتمر الدكتور ياسر لفتة حسون المنصوري، رئيس جامعة الكوفة، والدكتور أحمد عبيد حسين، مساعد رئيس جامعة القاسم الخضراء للشؤون الإدارية، والدكتور كاظم جبر الجبوري رئيس جامعة القادسية، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

وقالت الدكتورة نفرتيتى زكى، رئيس المؤتمر، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار تعزيز النظم الصحية وقت الأزمات للوصول إلى أفضل رعاية صحية، وتسليط الضوء على دور التمريض الذي له الدور الأكبر في مساعدة المرضى المصابين بالوباء، والاهتمام بالدعاية المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة الرعاية والصحة النفسية بين أفراد الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن المؤتمر يقع في 10 جلسات، تتضمن تقدم التكنولوجيا في التمريض، والممارسات القائمة على الأدلة، مكافحة العدوي في ممارسات الرعاية الصحية، الرعاية الصحية لمرضى زرع الأعضاء، والتشخيصات التمريضية والطبية عن المشاكل الصحية، ودور الرعاية الصحية النفسية في تحقيق رعاية صحية أفضل، والرعاية الصحية للأطفال، وتجارب التعليم الإلكتروني في سياق أزمة التعليم.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القطاعات الصحية في الوطن العربي والبحث عن طرق مبتكرة النهوض بدور التمريض في إدارة الأزمات، وتدريب الطلاب على صور معايير مكافحة العدوى، وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد الأسرة والمجتمع، وتقديم العون والمساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام التجارب السريرية الافتراضية، واكتشاف طرق حديثة في التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج تتوافق مع التخصصات الطبية والتمريضية، وتوعية طاقم التمريض الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وخاصة المرضى أصحاب الإقامة الطويلة.