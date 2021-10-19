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برنامج خاص لمحمود متولي في مران الأهلي يحدد موعد عودته للتدريبات

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برنامج خاص لمحمود متولي في مران الأهلي يحدد موعد عودته للتدريبات برنامج خاص لمحمود متولي في مران الأهلي يحدد موعد عودته للتدريبات

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واصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وخاض متولي جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويخضع متولي لبرنامج تأهيلي، بعد شكوى من آلام في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة في التدريبات، وعلى ضوء تحسن حالته وزوال الآلام بشكل نهائي تتحدد مشاركته في التدريبات الجماعية، بعدما قطع اللاعب شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمباراة الحرس الوطني التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت في النيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى دور الـ١٦ «دور المجموعات» من القاهرة.

وقبل انطلاق المران اليوم، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العودة أمام بطل النيجر.

المصرى اليوم

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