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تدريبات شاقة لثلاثي حراسة مرمى الأهلي

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تدريبات شاقة لثلاثي حراسة مرمى الأهلي تدريبات شاقة لثلاثي حراسة مرمى الأهلي

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته الجماعية من جديد مساء اليوم الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، عقب العودة فجر الأحد الماضي من النيجر.

وخاض حراس مرمى الأهلي تدريبات بدنية وفنية شاقة، تحت قيادة يانكون ميشيل على هامش المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل ثلاثي حراسة المرمى على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة، شهدت حماسًا كبيرًا بين الحراس الثلاثة.

وأدى الثلاثي تدريبات على الكرات العرضية وسرعة رد الفعل والتصويب من مسافات مختلفة.

يذكر أن الأهلي تعادل 1-1 مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في مباراة الذهاب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في العاصمة نيامي مساء السبت الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في الإياب، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب الأهلي we السلام.

المصرى اليوم

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