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ميركل تطالب بالتعامل الجيد مع المعارضة

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ميركل تطالب بالتعامل الجيد مع المعارضة ميركل تطالب بالتعامل الجيد مع المعارضة

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طالبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل بالتعامل الجيد حتى مع الأحزاب غير الحاكمة.

وخلال ندوة في دائرتها الانتخابية في مدينة غرايفسفالد، قالت ميركل اليوم الثلاثاء: "حتى المعارضة ينبغي أن يتم معاملتها بشكل جيد لأنها يمكن أن تكون حكومة الغد" مشيرة إلى أن هذا يحدث في بعض الأماكن الآن ولكن بشكل مختلف، وهو ما أثار الضحك بين الجمهور لما في ذلك من إسقاط على الوضع السياسي الحالي بعد الانتخابات البرلمانية الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر ستجري مفاوضات بعد غد الخميس لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، وهو ما يعني عودة تحالف ميركل المسيحي إلى صفوف المعارضة بعد 16 عاما قضاها في حكم ألمانيا.

وفي إشارة إلى التعاون بين البلديات والولايات والحكومة الاتحادية، قالت ميركل إن من غير الممكن أبدا التعاون بشكل كاف في عالم السياسة.

ولم تخض ميركل سباق الانتخابات البرلمانية التي جرت آواخر سبتمبر(أيلول) الماضي.

وشاركت في الندوة آنا كاساوتسكي التي خلفت ميركل في مقعد البرلمان عن دائرتها، وهي سياسية منتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصرى اليوم

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