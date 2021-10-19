الكشف عن ميزانية «نيوكاسل» فى ميركاتو الشتاء

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كشف تقرير صحفى إنجليزى، عن الميزانية التى خصصها نيوكاسل للميركاتو الشتوى المقبل. واستحوذ صندوق الاستثمار السعودى على نيوكاسل، خلال الأيام الماضية، وهو ما ينبئ بعقد النادى الإنجليزى صفقات ضخمة.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، فقد خصص نيوكاسل 50 مليون جنيه إسترلينى فقط لانتقالات الشتاء. وأوضحت الصحيفة، أن ملاك النادى الإنجليزى لا يريدون إنفاق الكثير من الأموال فى أول سوق انتقالات لهم.

وأشارت إلى أن ميزانية انتقالات الشتاء قد تصل إلى 150 مليون جنيه إسترلينى، إذا رأت الإدارة ضرورة ذلك. وتبلغ ثروة الملاك الجدد لنيوكاسل ما يقرب من 320 مليار جنيه إسترلينى.

ولم ينفق مايك آشلى، مالك النادى السابق، أموالًا كثيرة خلال فترات الانتقالات الماضية، وبناء على قواعد اللعب المالى النظيف، يمكن لنيوكاسل إنفاق ما يصل إلى 200 مليون إسترلينى.

احتشدت جماهير نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، خارج ملعب سانت جيمس بارك وارتدت الزى السعودى، وذلك قبل مواجهة توتنهام هوتسبيرز ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وارتدت جماهير نيوكاسل هذا الزى احتفالًا باستحواذ صندوق الاستثمار السعودى على النادى منذ أيام، أملًا فى أن يسهم هذا الاستحواذ فى إعادة النادى إلى مصاف الكبار فى البريميرليج، من خلال الدعم المالى المنتظر والصفقات القوية.

ويعانى نادى نيوكاسل كثيرًا هذا الموسم من ضعف النتائج وتراجعه، حيث يحتل المركز الـ18 فى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، ولم يتمكن من تحقيق أى انتصار مكتفيا بـ3 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

وتتمنى جماهير نيوكاسل فى أن يسهم الاستحواذ الجديد فى ضخ الأموال فى النادى، والتعاقد مع لاعبين بارزين يسهمون فى منافسة الفريق على مراكز المقدمة فى المستقبل القريب.

وتواجد فى مدرجات ملعب سانت جيمس بارك، الملاك الجدد لنادى نيوكاسل، ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أماندا ستافيلى، الرئيس التنفيذى لشركة «PCP Capital Partners»، فى مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونجح صندوق الاستثمارات السعودى فى الاستحواذ بشكل رسمى على نادى نيوكاسل يوم 7 من شهر أكتوبر الجارى، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسرعان ما رحب كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، بالملاك الجدد بافتتاح التسجيل مبكرًا فى الدقيقة الثانية، برأسية قوية فشل هوجو لوريس فى التصدى لها. يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، ويبحث عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، للارتقاء فى جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر.