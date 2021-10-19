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إجراء جديد في تدريبات الأهلي بفرمان من موسيماني

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إجراء جديد في تدريبات الأهلي بفرمان من موسيماني إجراء جديد في تدريبات الأهلي بفرمان من موسيماني

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات في «الجيم» لمدة ساعة قبل انطلاق المران الفني والخططي على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الحرس الوطني، التي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من النيجر يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة 48 ساعة.

وخاض الفريق تدريبات في «الجيم» في إجراء حرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على إدراجه ضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة الأخيرة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لدّى لاعبي الفريق.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تقسيمة في وسط الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال مباراة بطل النيجر.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت في النيجر مساء السبت الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى الأهلي لحسم التأهل في مباراة العودة التي ستقام في القاهرة يوم السبت المقبل.

المصرى اليوم

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