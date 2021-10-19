«دى يونج»: ما حدث لنا أمام «فالنسيا» عار

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أعرب فرينكى دى يونج، لاعب خط وسط برشلونة، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا. وقال دى يونج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ركلة الجزاء؟ لم أرها بشكل جيد، وبالنسبة لى هى ركلة جزاء (يضحك)، لكننى لم أر الفيديو».

وأضاف: «نحن نمر بأسبوع مهم فى الموسم، وبدأنا بشكل جيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث واكتسبنا المزيد من الثقة، فهو أمر مهم للفريق».

وتابع: «هدف جايا؟ من العار أن تستقبل هدفًا مبكرًا، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وبمزيد من الكثافة».

وأردف: «إنسو فاتى مهم جدًا بالنسبة لنا نظرًا لسرعته وانطلاقاته فى العمق ومراوغاته رجلًا لرجل، واليوم سجل هدفًا، وأنا سعيد جدًا لأجله».

وواصل: «دست كان مميزًا فى موقف رجل لرجل، وسرعته أضافت لنا وكان فى أفضل مستوياته».

واستكمل: «دورى الأبطـال والكلاسيكو؟ كل خصم مختلف عن الآخــر، وسنخوض مباراتنا الأولى فى كييف، ثم نعـــــود لمواجـــــهة ريـال مــــــدريد فى الكلاسيكو».