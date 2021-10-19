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«عودة العريس» .. أفشة يدعم صفوف الأهلي قبل موقعة بطل النيجر

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«عودة العريس» .. أفشة يدعم صفوف الأهلي قبل موقعة بطل النيجر «عودة العريس» .. أفشة يدعم صفوف الأهلي قبل موقعة بطل النيجر

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انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان أفشة قد حصل على راحة من التدريبات الجماعية والغياب عن مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لعقد قرانه.

وانتظم أفشة في مران الأهلي اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وقاد يانكون ميشيل ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة شهدت حماسًا كبيرًا بين الحراس الثلاثة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وكان الأهلي قد عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

المصرى اليوم

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