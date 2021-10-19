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مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية يمثل تطويرًا في الفكرة والإدارة وليس في البناء

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مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية يمثل تطويرًا في الفكرة والإدارة وليس في البناء مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية يمثل تطويرًا في الفكرة والإدارة وليس في البناء

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، يمثل تطويرا في الفكرة والإدارة وليس في البناء أو المكان فقط.

وأضاف خلال كلمته بحفل نتائج جائزة للتميز الحكومي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، أننا نتطلع أن يكون الموظف متميزا في اللغة والتعامل مع الغير، الأمر الذي يعزز من خلق جهاز إداري كفء وفعال يُعلي من رضاء المواطنين.

وأشار إلى أن تنظر إلى عملية الانتقال على أنها ليست فقط انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وتنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

المصرى اليوم

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